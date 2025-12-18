Ss67 spiragli di luce Frana di Dovadola addio al semaforo | si torna alla normalità

Dopo mesi di attesa, la Ss67 si riapre, portando di nuovo luce e speranza alla comunità di Dovadola. La frana di Vallicelle-Pantera, che aveva imposto restrizioni e semaforo, è stata definitivamente rimossa. I lavori di ripristino nel tratto tra km 167+950 e km 168+750 si sono conclusi, segnando il ritorno alla normalità e facilitando il passaggio sulla storica strada.

Si sono finalmente conclusi i lavori di ripristino della Ss67, in Comune di Dovadola nel tratto compreso dal km 167+950 al km 168+750, Vallicelle-Pantera, in località Casone. Così da ieri mattina è stato tolto il semaforo a senso unico alternato per tornare alla piena normalità in entrambe le direzioni. Come fa notare Anas, "in quel tratto sono stati spesi 5,5 milioni di euro (su 24,4 totali per le frane sulla 67) e resta il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli". Piena soddisfazione è stata espressa dai parlamentari locali e dai sindaci della vallata, "in seguito al completamento degli interventi urgenti per il miglioramento della percorribilità dovuti alla presenza di corpi di frana e agli eventi calamitosi del maggio 2023".

