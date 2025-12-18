Spunta la portaerei dei droni | cosa può fare il nuovo super?drone Jiutian
Arriva dalla Cina il super drone Jiutian, definito la
Dalla Cina arrivano nuove indiscrezioni sul super drone Jiutian. Alcune immagini diffuse sui social dimostrano che il velivolo senza pilota avrebbe già effettuato almeno un volo di prova, come confermato dalla sua azienda produttrice, la Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Il test è andato in scena nella contea di Pucheng, nella provincia dello Shaanxi, mentre il drone era stato presentato per la prima volta al pubblico allo Zhuhai Airshow del 2024. La sua capacità più interessante? Quella di fungere da velivolo madre per sciami di sistemi aerei più piccoli e senza equipaggio. Non è un caso che sia stata soprannominata nave porta droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Ecco l'X-Bat, il super drone USA per rispondere alla Cina: cosa è in grado di fare
Leggi anche: Rivoluzione Wave Glider: cosa può fare il nuovo drone Usa
Spunta la portaerei dei droni: cosa può fare il nuovo super-drone Jiutian.
Spunta la "portaerei dei droni": cosa può fare il nuovo super-drone Jiutian - Può rilasciare sciami di droni, svolgere missioni ISR, guerra elettronica e fungere da nodo di comunicazi ... ilgiornale.it
Droni al posto di caccia: come funziona la nuova strategia militare della Cina - Affiancare le nuove mini portaerei per droni, economiche e flessibili, alle ben più costose tradizionali portaerei con jet e caccia. ilgiornale.it
Nato, la maxi esercitazione Neptune Strike con i droni a Sigonella. «Prevenire la guerra con la Russia» - A bordo di una nave da guerra della Nato al largo delle coste italiane, gli alleati degli Stati Uniti stanno conducendo una nuova edizione di Neptune Strike, l’esercitazione che simula lo scenario di ... ilmessaggero.it
Dramatic Moment, Secret Ukraine Underwater Drone EXPLODES Near Russian Nuclear Ship Port in Chaos
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.