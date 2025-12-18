Spunta la portaerei dei droni | cosa può fare il nuovo super?drone Jiutian

Arriva dalla Cina il super drone Jiutian, definito la

Dalla Cina arrivano nuove indiscrezioni sul super drone Jiutian. Alcune immagini diffuse sui social dimostrano che il velivolo senza pilota avrebbe già effettuato almeno un volo di prova, come confermato dalla sua azienda produttrice, la Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Il test è andato in scena nella contea di Pucheng, nella provincia dello Shaanxi, mentre il drone era stato presentato per la prima volta al pubblico allo Zhuhai Airshow del 2024. La sua capacità più interessante? Quella di fungere da velivolo madre per sciami di sistemi aerei più piccoli e senza equipaggio. Non è un caso che sia stata soprannominata nave porta droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

