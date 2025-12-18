Spread cala a 65 punti rendimenti giù a 3,51% svolta per gli investitori

L'attenuazione dello spread a 65 punti e il calo dei rendimenti al 3,51% segnano una svolta importante per gli investitori. Dopo mesi di tensione, i mercati mostrano segnali di stabilità, aprendo nuove prospettive per le strategie di investimento. Questa dinamica riflette un clima più rassicurante e un potenziale miglioramento delle condizioni economiche, attirando l'interesse di chi cerca opportunità in un contesto di maggiore fiducia.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha raggiunto i 65,78 punti base poco dopo l’apertura delle contrattazioni del 18 dicembre. Un risultato dovuto principalmente al calo del rendimento dei titoli di Stato italiani. Una novità, visto che nelle ultime settimane la riduzione del differenziale era dovuta soprattutto alla perdita di fiducia degli investitori nei Bund e al conseguente aumento dei tassi di interesse sui titoli decennali tedeschi. Questo cambiamento di scenario rappresenta una possibile svolta per gli investitori. Lo spread basso rappresenta un elemento di sicurezza per chi decide di acquistare titoli italiani, ma i rendimenti relativamente alti rendevano i nostri Btp convenienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

