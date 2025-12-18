Sport in tv oggi giovedì 18 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Scopri gli appuntamenti sportivi di oggi, giovedì 18 dicembre, con orari e dettagli su dove seguire in tv e streaming. Una giornata ricca di eventi, dagli sport invernali al basket, dal calcio alle competizioni di volley, per non perdere neanche un momento di azione e adrenalina.

Oggi, giovedì 18 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il basket con l’Eurolega, l’Eurolega femminile e l’EuroCup femminile, il calcio con la Supercoppa Italiana e la Conference League, il volley con il Mondiale per Club, e tanto altro ancora. Nella terza ed ultima giornata del Gruppo B del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia dovrà giocarsi la qualificazione alle semifinali con i brasiliani del Sada Cruzeiro: in classifica la formazione italiana comanda con 5 punti, davanti ai nipponici dell’Osaka Bluteon, secondi a quota 4, ed ai brasiliani del Sada Cruzeiro, terzi con 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

