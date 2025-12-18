Sport in tv oggi giovedì 18 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri il palinsesto sportivo di oggi, giovedì 18 dicembre, con orari e dettagli completi. Tra sport invernali, basket, calcio e volley, c’è davvero di tutto per gli appassionati. Rimani aggiornato su come seguire gli eventi sia in tv che in streaming, per non perdere nemmeno un momento delle competizioni più emozionanti di questa giornata.

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 18 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, giovedì 18 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il basket con l'Eurolega, l'Eurolega femminile e l'EuroCup femminile, il calcio con la Supercoppa Italiana e la Conference League, il volley con il Mondiale per Club, e tanto altro ancora. Nella terza ed ultima giornata del Gruppo B del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia dovrà giocarsi la qualificazione alle semifinali con i brasiliani del Sada Cruzeiro: in classifica la formazione italiana comanda con 5 punti, davanti ai nipponici dell'Osaka Bluteon, secondi a quota 4, ed ai brasiliani del Sada Cruzeiro, terzi con 3.

