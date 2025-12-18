Stasera su Rai 3, un’ultima puntata di Splendida Cornice ricca di ospiti speciali: Michele Riondino, Zerocalcare e Renzo Arbore si uniscono a Geppi Cucciari in un appuntamento imperdibile. Un’occasione unica per scoprire storie, aneddoti e momenti di intrattenimento in una cornice suggestiva, prima della pausa natalizia.

© Movieplayer.it - Splendida cornice, l'ultima puntata stasera su Rai 3: ospiti Michele Riondino, Zerocalcare e Renzo Arbore

Sono tanti gli ospiti di Geppi Cucciari nella nuova puntata di Splendida Cornice, l'ultima prima dello stop natalizio. L'appuntamento è per questa sera alle 21.20 su Rai 3. Si chiude stasera, giovedì 18 dicembre, la stagione 2025 di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. In onda alle 21.20 su Rai 3, l'ultima puntata prima dello stop natalizio promette di essere una vera e propria festa, tra grandi ospiti, momenti musicali e quella formula ironica e colta che ha conquistato il pubblico settimana dopo settimana. Gli ospiti dell'ultima puntata di Splendida Cornice Per il gran finale, Splendida cornice schiera un parterre ricco e trasversale costruito per far dialogare generazioni e linguaggi diversi senza perdere la verve del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

