Splendida Cornice chiude con Renzo Arbore Pietro Sermonti e Michele Riondino tra gli ospiti

Stasera si conclude la stagione di Splendida Cornice con un finale davvero speciale. La trasmissione condotta da Geppi Cucciari, in onda su Rai 3, accoglie tra gli ospiti Renzo Arbore, Pietro Sermonti e Michele Riondino, regalando un’ultima puntata ricca di musica, cultura e sorprese. Un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire il meglio del panorama artistico italiano in un format originale e coinvolgente.

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice chiude con Renzo Arbore, Pietro Sermonti e Michele Riondino tra gli ospiti Ultimo appuntamento di stagione questa sera, giovedì 18 dicembre, per Splendida Cornice, il varietà culturale condotto da Geppi Cucciari, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 18 dicembre 2025. Un ricco parterre per l'ultima puntata, a cominciare da Renzo Arbore, rivoluzionario pilastro dell'intrattenimento italiano, che presenterà anche il suo ultimo libro Mettetevi comodi. In studio Pietro Sermonti, tra i protagonisti della seconda stagione della serie Gigolò per Caso – La Sex Guru; Michele Riondino, dal 25 dicembre al cinema con il film Il Primavera; e Zerocalcare, autore e fumettista tra i più amati del panorama italiano contemporaneo, con la sua nuova opera dal titolo Il nido dei serpenti.

