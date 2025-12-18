Spinetta respira il veleno eterno
A Spinetta Marengo, il veleno invisibile dei Pfas ha infiltrato ogni angolo della quotidianità. Dalla terra all’acqua, dai corpi alle atmosfere, questa contaminazione ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando il paesaggio e le vite di chi vi abita. Un dramma silenzioso che richiede attenzione e azione immediata per tutelare la salute e il futuro della comunità.
La contaminazione da Pfas a Spinetta Marengo ha coinvolto ogni aspetto della vita quotidiana: il suolo, l’acqua, i corpi e anche l’aria. Sì, l’aria: un elemento inizialmente poco considerato, ma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Di fronte ai dati resi pubblici da Greenpeace nel report “Respirare PFAS”, l’Alessandrino è costretto ancora una volta a guardare in faccia una realtà che denunciamo da anni: una situazione ambientale gravissima di cui Solvay/Syensqo è l'unico e chiaro resp - facebook.com facebook
