Spinetta respira il veleno eterno

A Spinetta Marengo, il veleno invisibile dei Pfas ha infiltrato ogni angolo della quotidianità. Dalla terra all’acqua, dai corpi alle atmosfere, questa contaminazione ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando il paesaggio e le vite di chi vi abita. Un dramma silenzioso che richiede attenzione e azione immediata per tutelare la salute e il futuro della comunità.

La contaminazione da Pfas a Spinetta Marengo ha coinvolto ogni aspetto della vita quotidiana: il suolo, l’acqua, i corpi e anche l’aria. Sì, l’aria: un elemento inizialmente poco considerato, ma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

