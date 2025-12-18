Spinetta respira il veleno eterno

A Spinetta Marengo, il veleno invisibile dei Pfas ha infiltrato ogni angolo della quotidianità. Dalla terra all’acqua, dai corpi alle atmosfere, questa contaminazione ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando il paesaggio e le vite di chi vi abita. Un dramma silenzioso che richiede attenzione e azione immediata per tutelare la salute e il futuro della comunità.

