Spia le figlie della compagna e i clienti grazie alle telecamere che lui stesso ha installato | elettricista arrestato nel Triestino

Un elettricista del Triestino è stato arrestato per aver installato telecamere senza autorizzazione, spiando le figlie della compagna e i clienti. L’indagine dei carabinieri ha portato alla scoperta di attività illecite che hanno violato la privacy di più persone. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto della privacy, evidenziando i rischi legati all’uso improprio della tecnologia.

Un elettricista residente in provincia di Trieste è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata. A far scattare l'allarme è stata la compagna, che sul telefono dell'uomo ha scoperto numerose fotografie delle proprie figlie completamente nude. Le successive indagini hanno però portato alla luce un sistema ben più ampio e organizzato, basato anche sull'uso improprio di impianti di videosorveglianza. La scoperta e il tentativo di distruggere le prove. La donna si è rivolta alle forze dell'ordine dopo aver notato immagini gravissime sullo smartphone del convivente.

Spiava le figlie minorenni della compagna e i clienti: arrestato installatore di sistemi di sicurezza - Trieste, arrestato installatore di sistemi di sicurezza: filmava di nascosto le figlie della convivente e accedeva abusivamente alle videocamere dei clienti.

