Spettacoli pubblici nuove competenze ai Comuni | confronto in Prefettura

Nella Prefettura si è aperto un confronto cruciale sulle nuove competenze dei Comuni in materia di spettacoli pubblici. Un passo importante che segna la fase operativa del trasferimento di responsabilità, coinvolgendo le amministrazioni locali nella gestione e sicurezza degli eventi pubblici. Un'opportunità per rafforzare la collaborazione tra enti e garantire un’offerta culturale più efficace e sicura per i cittadini.

Il passaggio delle competenze sui pubblici spettacoli dagli organi di pubblica sicurezza agli enti locali entra nella fase operativa. Su questo snodo cruciale si è concentrata la riunione svoltasi in Prefettura a Messina, convocata per fornire indicazioni concrete ai Comuni della provincia.

