Spesa gratis di champagne. Presi due ladri.

Due ladri tentano di fuggire dal supermercato con una spesa di champagne senza pagare, forse per festeggiare il Natale in grande stile. Il loro piano di uscire saltando la cassa viene però scoperto e fermato dai gestori, che evitano così una festa privata di bottiglie pregiato. La loro fuga si conclude con una denuncia a piede libero, lasciando dietro di sé un Natale meno spumeggiante del previsto.

Volevano forse festeggiare il Natale stappando bottiglie di champagne, solo che il sistema scelto per riempire la cantina di casa - quello di andarsene dal supermercato saltando il pagamento in cassa - non è piaciuto ai gestori del punto vendita e così i due ladri si sono guadagnati una denuncia a piede libero. Al centro dell’episodio è un supermercato di via Milano a Turbigo: qui due soggetti di nazionalità rumena, di 32 e 20 anni e poi risultati essere senza fissa dimora, sono stati subito notati dalla sicurezza interna del punto vendita mentre riempivano i carrelli con decine di bottiglie di champagne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

