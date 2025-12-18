Specializzando portoghese sceglie il Moscati per la formazione

Un giovane specializzando portoghese si prepara a lasciare l’Italia, ma prima di partire desidera condividere la sua esperienza presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Tre mesi di crescita professionale e personale che hanno arricchito il suo percorso clinico e scientifico, lasciando un’impronta indelebile. Con entusiasmo e gratitudine, si appresta a tornare in Portogallo, portando con sé ricordi e competenze che lo accompagneranno nel futuro.

© Anteprima24.it - Specializzando portoghese sceglie il Moscati per la formazione Tempo di lettura: 3 minuti Lunedì prossimo farà ritorno in Portogallo per trascorrere le festività natalizie con la famiglia, portando con sé tre mesi di esperienza clinica, scientifica e umana maturata all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Protagonista di questo percorso è João Pedro Pinho, un 31enne specializzando portoghese, al quinto anno del ciclo di specializzazione in Chirurgia (in Portogallo articolato su sei anni), proveniente dall’Ospedale di Braga, che ha scelto Avellino per completare una parte significativa della propria formazione in Chirurgia oncologica. Durante il periodo di permanenza, lo specializzando ha lavorato a stretto contatto con il Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Oncologica, Francesco Crafa, e con l’intera équipe del reparto d’eccellenza, prendendo parte alle attività cliniche e chirurgiche e formandosi su interventi complessi a carico del collo, del torace e dell’addome, anche attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di chirurgia robotica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù Leggi anche: LIVE PRE LAZIO-MILAN: le ultime e la formazione! Allegri, sceglie … La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nella tarda serata di sabato scorso una pattuglia della Polizia Stradale di Codigoro, impegnata nella vigilanza della Strada Statale Romea, ha individuato un autocarro di nazionalità portoghese, isotermico e coibentato con due persone a bordo. Per l'articolo c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.