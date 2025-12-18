Spazio satelliti e AI | le nuove frontiere dell' energia
Negli ultimi anni, spazio, satelliti e intelligenza artificiale si sono affacciati come protagonisti di una rivoluzione nel settore energetico. Queste tecnologie aprono nuove prospettive di innovazione, ottimizzazione e sostenibilità, trasformando il modo in cui produciamo, distribuiamo e gestiamo l’energia. Un incontro tra frontiere scientifiche e applicazioni pratiche che promette di cambiare radicalmente il nostro futuro energetico.
Negli ultimi anni lo spazio ha smesso di essere soltanto teatro di esplorazioni e lanci spettacolari. È diventato una nuova infrastruttura tecnologica da cui osservare, misurare e infine gestire dati, immagini e connettività, anche per il sistema energetico terrestre. Grazie alla riduzione dei costi di lancio e alla diffusione di satelliti dedicati, le tecnologie spaziali - associate all'intelligenza artificiale - stanno trasformando dati grezzi in strumenti operativi per una gestione più efficiente e resiliente di produzione e reti elettriche. Gli altri articoli di HUB ENERGIA Uno dei campi di applicazione più concreti riguarda il monitoraggio delle risorse idriche per la produzione idroelettrica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
