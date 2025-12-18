Spazi a scuola come laboratori di inclusione | oltre 1,2 milioni di euro per progetti di integrazione

Spazi scolastici trasformati in laboratori di inclusione rappresentano un passo fondamentale per promuovere l'integrazione. Con oltre 1,2 milioni di euro destinati a progetti dedicati, si punta a creare ambienti che favoriscano l'accoglienza e la coesione tra studenti di diversa provenienza. Un impegno concreto che coinvolge l'intera comunità educativa, rafforzando il valore della diversità e della solidarietà quotidiana.

© Forlitoday.it - Spazi a scuola come laboratori di inclusione: oltre 1,2 milioni di euro per progetti di integrazione L’integrazione non si costruisce solo a scuola ma anche nei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze vivono e si incontrano ogni giorno. Palestre, biblioteche, centri giovanili, spazi musicali e luoghi multifunzionali diventano così laboratori di socialità e partecipazione, in cui superare le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Fratelli d'Italia: "Oltre 1,4 milioni di euro per i laboratori professionali della provincia di Arezzo" Leggi anche: Scuola, firmato il decreto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Stanziati oltre 18,6 milioni di euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Educazione non formale: dai centri estivi ai laboratori artistici, dallo sport alla musica. Il Disegno di legge a sostegno delle famiglie. Quale ruolo della scuola; Spazio Lampo, nuova gestione e ricco calendario di attività: musica, inclusione e formazione nel cuore di Don Bosco; Cotronei, l’associazione ‘Diverso da chi?’ promuove laboratori d’inclusione a scuola; INCLUSIONE/ A Taranto torna “Arcobaleno Fest 2025”. Cotronei, l’associazione ‘Diverso da chi?’ promuove laboratori d’inclusione a scuola - Il ricavato della vendita dei lavoretti sarà destinato all’UNICEF, per l'acquisto di cibo terapeutico ed a TELETHON, per la ricerca ... ilcrotonese.it

Scuola Futura a Sanremo: musica e STEM protagoniste dal 12 al 15 dicembre - Dal 12 al 15 dicembre 2025 Scuola Futura, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, farà tappa a Sanremo con i laboratori nazionali di orient ... orizzontescuola.it

“Con i Vostri Occhi… a scuola con il cane guida!”: al via il progetto che porta nelle scuole la cultura dell’inclusione - ”, un’iniziativa che trasforma le aule in ... corrieresalentino.it

Vi aspettiamo giovedì 18 Dicembre negli spazi esterni della Scuola “Padre Pio” per un momento condiviso di riflessione e di speranza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.