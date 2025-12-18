Spalletti Italiano scintille durante Bologna Juve | Da solo non ce la fa…? Tutti i retroscena di Bordocam

Durante Bologna-Juve, Spalletti e Italiano sono stati protagonisti di un acceso scambio di battute, alimentando i retroscena e le tensioni tra i due tecnici. La partita ha acceso gli animi, svelando i dubbi e le sfide di una stagione intensa. Ecco tutti i dettagli e i retroscena di Bordocam di JuventusNews24, per capire cosa è successo davvero sul campo.

Spalletti Italiano, scintille durante Bologna Juve: «Da solo non ce la fa.?». Tutti i retroscena di Bordocam direttamente dal Dall’Ara. l  Bordocam di DAZN  ha offerto uno sguardo esclusivo e ravvicinato sulla vittoria della  Juventus  al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna, decisa da un’incornata di  Cabal  su assist di  Yildiz. Il protagonista assoluto delle immagini inedite è  Luciano Spalletti, colto in un vortice di indicazioni tattiche e momenti di tensione nervosa lungo la linea laterale. Durante la prima frazione di gioco, il tecnico ha focalizzato la sua attenzione su  Weston McKennie, richiamandolo costantemente per correggere la sua posizione in campo: « McKennie sulla trequarti di là, McKennie, McKennie, McKennie lì dietro, McKennie! McK McK! McKennie di là! McKennie! ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

