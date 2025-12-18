Spaccata in un negozio | torna lo spettro della banda dei tombini

Una spaccata in pieno giorno scuote la tranquillità cittadina: due uomini sono stati arrestati dopo aver usato un tombino per sfondare una vetrina e mettere a segno un furto. Gli investigatori hanno agito rapidamente, assicurando alla giustizia i responsabili di questa nuova incursione della banda dei tombini, un fenomeno che continua a preoccupare le forze dell'ordine e i commercianti locali.

Hanno utilizzato un tombino per spaccare la vetrina di un negozio e rubare: per questo due uomini, entrambi marocchini, di 45 e 48 anni, sono stati arrestati dai carabinieri.Rubato il contenuto del registratore di cassaIl fatto in via Menotti, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, verso le 2. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

