Spaccata in un negozio | torna lo spettro della banda dei tombini

Una spaccata in pieno giorno scuote la tranquillità cittadina: due uomini sono stati arrestati dopo aver usato un tombino per sfondare una vetrina e mettere a segno un furto. Gli investigatori hanno agito rapidamente, assicurando alla giustizia i responsabili di questa nuova incursione della banda dei tombini, un fenomeno che continua a preoccupare le forze dell'ordine e i commercianti locali.

Hanno utilizzato un tombino per spaccare la vetrina di un negozio e rubare: per questo due uomini, entrambi marocchini, di 45 e 48 anni, sono stati arrestati dai carabinieri. Il fatto in via Menotti, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, verso le 2.

Torna il ladro del tombino. Spaccata da Deka Upper - Per sfondare la vetrina del negozio, hanno utilizzato un tombino con l’obiettivo di aprirsi un varco e intrufolarsi dentro. lanazione.it

Spaccata in viale dei Mille, il negozio “La Tartaruga” colpito per la seconda volta in un anno - Firenze, 22 settembre 2025 – Nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Campo di Marte, da poco inserito tra le zone rosse, un'altra spaccata. lanazione.it

Spaccata in una pasticceria di via Saffi, rubati 200 euro. Danni al negozio - Video x.com

TRIS Siracusa. . Furto con spaccata in un negozio Tim. Un uomo incappucciato ha usato una Fiat Panda, poi risultata rubata, come ariete per mandare in frantumi la vetrata dell'esercizio commerciale - facebook.com facebook

