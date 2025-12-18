Gragnano si distingue ancora una volta per il suo impegno nel benessere dei più giovani. Il recente finanziamento ottenuto contribuirà a potenziare le attività educative e ricreative dedicate ai minori, rafforzando il tessuto sociale della comunità. Un risultato che sottolinea la determinazione dell’amministrazione nel promuovere un ambiente stimolante e sicuro per le future generazioni.

© Ilpiacenza.it - Sostegno delle attività educative e ricreative per i minori, Gragnano si aggiudica il bando

«Possiamo annunciare a fine anno un’ottima notizia – dichiarano il sindaco di Gragnano Patrizia Calza e l’assessore ai Servizi Sociali Marco Caviati –. Con Decreto del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, al Comune di Gragnano è stato erogato a un contributo di euro 39.473,00, già. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Contributi a sostegno delle nuove attività imprenditoriali di Misano: pubblicato il bando

Leggi anche: Uno studio del Cro si aggiudica il bando della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’assessora Messina: “Dal governo risorse misere per bambini e ragazzi” - “Per il sostegno delle attività educative e ricreative dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze il governo ha deciso che possono bastare 39. bergamonews.it

Sostegno per attività educative - È stato infatti pubblicato dal Comune di Vicopisano un avviso pubblico per la concessione di voucher alle famiglie di minori con ... lanazione.it

attività educative e ricreative - L'assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo: "Per il sostegno delle attività educative e ricreative l'esecutivo ha deciso che possono bastare 39. bergamonews.it

Oggi 12 dicembre celebriamo 12 anni di attività per il sostegno dei gatti, creature uniche e magiche, che ci aiutano ad andare avanti e a trovare fiducia ogni giorno con i loro baffi sempre più vibranti! Il tormentone comunque è sempr - facebook.com facebook