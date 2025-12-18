Sospeso ancora stavolta il locale resta chiuso per 15 giorni

Il locale a Lido in via Corfù rimarrà chiuso per 15 giorni, dopo una sospensione di dieci giorni a fine novembre. L’intervento del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha evidenziato come il punto di ritrovo fosse stato frequentato da persone con precedenti, alimentando comportamenti indesiderati. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela della comunità locale.

