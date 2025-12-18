Inaspettatamente, Jannik Sinner si conferma il miglior giocatore al mondo secondo l’ITF, superando le classifiche ATP dove si trova dietro a Carlos Alcaraz. La differenza tra i due sistemi di valutazione mette in luce un riconoscimento più autentico del talento e delle performance dell’italiano, che si conferma tra i protagonisti più affermati del panorama tennistico internazionale. Un risultato che rafforza la sua posizione e il suo valore nel circuito globale.

Ilgiornale.it - Sorpresa, Sinner è il numero 1: smontata la classifica ATP

Anche se nella classifica del ranking Atp, che tiene conto di fattori "matematici" (i vari punti ottenuti nei tornei disputati durante l'anno), Jannik Sinner è alle spalle di Carlos Alcaraz, lo stesso discorso non vale per l' Itf (Federazione internazionale di tennis) che incorona l'italiano come miglior giocatore al mondo. Il vero numero uno, insomma, è l'altoatesino. I campioni del mondo Itf sono scelti considerando i risultati ottenuti nell'arco dell'intera stagione con particolare enfasi alle prestazioni nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup. Sinner diventa il primo campione del mondo in singolare maschile per due anni consecutivi dopo Novak Djokovic (2011-2015). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

