Sorella Terra la visione francescana di Antonio Folichetti in una retrospettiva

Una mostra retrospettiva dedicata ad Antonio Folichetti invita a scoprire la sua profonda connessione con la terra e la spiritualità francescana. Attraverso le sue opere, emerge una visione che unisce natura e fede, riflettendo un modo di vivere radicato nella semplicità e nel rispetto per il mondo che ci circonda. Un viaggio tra arte e spiritualità, alla scoperta di una filosofia di vita intrisa di umiltà e amore per la natura.

© Perugiatoday.it - Sorella Terra, la visione francescana di Antonio Folichetti in una retrospettiva Una mostra retrospettiva su Antonio Folichetti incentrata sul tema della terra, in relazione alla visione francescana che egli aveva della vita. È ‘Sorella Terra’ Antonio Folichetti lo spirito francescano di un artista visionario, come recita il sottotitolo, la mostra curata da Andrea Baffoni che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: A Francavilla la presentazione del libro "I segreti della Mandragola" di Antonio Sorella Leggi anche: "Antonio Scordia. La realtà che diventa visione", la mostra al Casino dei Principi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sorella Terra, mostra su Antonio Folichetti. Sorella Terra, mostra su Antonio Folichetti a Marsciano - Inaugurazione della mostra lunedì 22 dicembre al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano, in collaborazione con Musica per i Borghi ... iltamtam.it

I francescani e le banche del Medioevo - Domani a Umbertide si terrà una conferenza su come i francescani fondarono le banche nel XIII e XIV secolo, ridefinendo l'etica economica. lanazione.it

"Mi sono voltato, e poco distante, steso a terra, c'era il corpo di mia sorella, con un asciugamano, una specie di foulard sul viso, un dettaglio insolito dato che lo indossava abitualmente solo al collo" Il fratello aveva chiesto l'autopsia di urgenza per conoscere le - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.