Sora Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 dicembre alle 17:00, Sora ospita la seconda edizione del Corteo dei Pastori del presepe vivente di Valleradice. Oltre 80 figuranti in abiti d'epoca, accompagnati da animali, daranno vita a un suggestivo corteo che celebra le tradizioni natalizie e la cultura locale in un evento unico nel suo genere.

sora corteo dei pastori del presepe vivente di valleradice

© Frosinonetoday.it - Sora, Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice

Domenica 21 dicembre alle ore 17:00 si svolgerà la seconda edizione del “corteo di pastori” che vedrà la partecipazione di oltre 80 figuranti in costume d’epoca accompagnati da diversi animali. Partendo dalla cattedrale, al dolce suono delle zampogne, percorrerà corso Volsci e via Cittadella per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900

Leggi anche: “Quella notte fu solo gioia”: a Naro torna il presepe vivente musicale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sora – Corteo dei pastori, cresce l’attesa.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.