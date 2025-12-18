Sora Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice
Il 21 dicembre alle 17:00, Sora ospita la seconda edizione del Corteo dei Pastori del presepe vivente di Valleradice. Oltre 80 figuranti in abiti d'epoca, accompagnati da animali, daranno vita a un suggestivo corteo che celebra le tradizioni natalizie e la cultura locale in un evento unico nel suo genere.
Domenica 21 dicembre alle ore 17:00 si svolgerà la seconda edizione del “corteo di pastori” che vedrà la partecipazione di oltre 80 figuranti in costume d’epoca accompagnati da diversi animali. Partendo dalla cattedrale, al dolce suono delle zampogne, percorrerà corso Volsci e via Cittadella per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sora – Corteo dei pastori, cresce l’attesa.
Ultimi preparativi per l'evento della Parrocchia di Valleradice e l'associazione Valle del Baronio
