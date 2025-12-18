Sony e Tencent siglano la pace sul clone di Horizon

Sony e Tencent hanno messo fine alla disputa legale riguardante un clone di Horizon, segnando una svolta significativa nel settore videoludico. La risoluzione rapida e definitiva conferma il desiderio di entrambe le aziende di concentrarsi sull’innovazione e lo sviluppo di nuove esperienze di gioco. La collaborazione tra i giganti del settore apre nuove prospettive e rafforza il rapporto tra le due realtà, puntando a un futuro più stabile e competitivo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.