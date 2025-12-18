Sony e Tencent siglano la pace sul clone di Horizon
Sony e Tencent hanno messo fine alla disputa legale riguardante un clone di Horizon, segnando una svolta significativa nel settore videoludico. La risoluzione rapida e definitiva conferma il desiderio di entrambe le aziende di concentrarsi sull’innovazione e lo sviluppo di nuove esperienze di gioco. La collaborazione tra i giganti del settore apre nuove prospettive e rafforza il rapporto tra le due realtà, puntando a un futuro più stabile e competitivo.
(Adnkronos) – La battaglia legale tra due dei maggiori colossi dell'industria videoludica è giunta al termine con una risoluzione rapida e definitiva. Sony Interactive Entertainment e Tencent hanno raggiunto un'intesa formale riguardante le accuse di plagio mosse contro il gigante cinese per Light of Motiram. Il tribunale ha archiviato il caso in via definitiva a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
