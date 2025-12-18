Daniele Dal Moro torna a parlare dopo tre anni dalla squalifica al GF Vip, riaprendo vecchie ferite e puntando il dito contro Signorini. Con chat e video alla mano, l’ex gieffino denuncia disparità di trattamento e rivendica la propria versione dei fatti. Un ritorno che scuote ancora una volta il mondo dello spettacolo, suscitando riflessioni su giustizia e trasparenza nel reality.

© Notizieaudaci.it - ‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

A tre anni dalla squalifica, l’ex gieffino pubblica chat e video: “Una vergogna, disparità di trattamento”. Tre anni sono passati, ma per Daniele Dal Moro il Grande Fratello Vip non è mai davvero finito. L’ex tronista torna a riaprire una delle pagine più controverse della sua esperienza televisiva con un lungo sfogo social, carico di rabbia e amarezza, in cui definisce la sua squalifica “ingiusta” e il programma “una vergogna”. Lo fa pubblicando il video integrale dell’episodio che lo portò fuori dalla Casa e una serie di screenshot di conversazioni private, comprese chat con Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

