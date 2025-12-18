Sono incinta e ho le voglie | sono vere o mi sto suggestionando?

Buongiorno, le voglie durante la gravidanza sono comuni e spesso legate a cambiamenti ormonali. Tuttavia, è importante distinguere tra desideri reali e suggestioni, per garantire un’alimentazione equilibrata e sicura per madre e bambino. In questo messaggio, analizzeremo cosa significano le voglie, quando sono normali e come gestirle nel modo più appropriato.

Buongiorno dottoressa, sono incinta e mi capita spesso di avere improvvise voglie di cibi salati o dolci. È solo un fatto psicologico, una suggestione o il corpo manda davvero dei segnali nutrizionali? Quando è il caso di assecondarle e quando invece meglio fermarsi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

