Sono incinta e ho le voglie | sono vere o mi sto suggestionando?

Buongiorno, le voglie durante la gravidanza sono comuni e spesso legate a cambiamenti nutrizionali e ormonali. Tuttavia, è importante valutare se sono autentiche esigenze o suggestioni. In questa fase, è consigliabile mantenere un’alimentazione equilibrata e consultare il proprio medico per assicurarsi che le voglie siano normali e non rappresentino carenze o problematiche.

Buongiorno dottoressa, sono incinta e mi capita spesso di avere improvvise voglie di cibi salati o dolci. È solo un fatto psicologico, una suggestione o il corpo manda davvero dei segnali nutrizionali? Quando è il caso di assecondarle e quando invece meglio fermarsi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

