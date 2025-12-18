Sono il bottino di una rapina | così i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi

Due uomini di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di gioielli e denaro provenienti da una truffa ai danni di un’anziana di Parma. I truffatori si erano fatti consegnare il bottino dichiarandosi come i responsabili di una rapina, ma sono stati smascherati e arrestati.

Il bottino di Natale è arrivato... su due ruote! I Babbo Natale in Moto sono passati qui da I PIRATI! Un’allegria contagiosa che ha dato il via ufficiale alla stagione delle feste! Che onore ricevere la visita di una ciurma così speciale. Grazie per la sosta. #B - facebook.com facebook

17 colpi in 3 mesi, bottino da 50mila euro: 2 ladri seriali arrestati a Salerno - Vittime soprattutto donne anziane: la @poliziadistato li ha individuati e ora sono ai domiciliari @TgrRai x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.