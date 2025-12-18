Sono il bottino di una rapina | così i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi
Due uomini di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di gioielli e denaro provenienti da una truffa ai danni di un’anziana di Parma. I truffatori si erano fatti consegnare il bottino dichiarandosi come i responsabili di una rapina, ma sono stati smascherati e arrestati.
Due uomini di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati perché trovati in possesso di denaro e gioielli provenienti da una truffa ai danni di un'anziana della provincia di Parma.L'episodio è avvenuto mercoledì durante i controlli della polizia stradale di Bologna.
