Sono il bottino di una rapina | così i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di gioielli e denaro provenienti da una truffa ai danni di un’anziana di Parma. I truffatori si erano fatti consegnare il bottino dichiarandosi come i responsabili di una rapina, ma sono stati smascherati e arrestati.

sono il bottino di una rapina cos236 i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi

© Bolognatoday.it - "Sono il bottino di una rapina": così i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi

Due uomini di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati perché trovati in possesso di denaro e gioielli provenienti da una truffa ai danni di un’anziana della provincia di Parma.L’episodio è avvenuto mercoledì durante i controlli della polizia stradale di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: "La vostra auto è stata usata per una rapina", e si fanno consegnare quasi 2mila euro: arrestata una coppia di truffatori

Leggi anche: Si fanno consegnare denaro e gioielli da una 88enne con la tecnica del finto carabiniere: arrestata coppia di truffatori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

sono bottino rapina cos236Rapina armata a un bar tabacchi di San Valentino Torio: bottino da circa 8mila euro - Durante l’azione criminale si sarebbe sfiorato anche uno scontro fisico con i titolari del locale, fortunatamente senza conseguenze. agro24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.