Sondrio | Perché via Zara è ancora chiusa?

I consiglieri del Partito Democratico di Sondrio chiedono chiarimenti sulla chiusura di via Zara, una strada rimasta chiusa al traffico da mesi. La situazione sta generando disagi ai cittadini e contribuendo all’aumento dell’inquinamento in zona. La domanda che ora si pongono è semplice: quando verrà riaperta e quali sono le cause di questa lunga chiusura?

© Sondriotoday.it - Sondrio: "Perché via Zara è ancora chiusa?" I consiglieri del Partito Democratico vogliono vederci chiaro sulla situazione di via Zara a Sondrio, ormai chiusa al traffico da mesi con conseguenze e disagi per il traffico, ma anche per l'inquinamento.Per questo hanno presentato un'interpellanza a risposta scritta e attendono chiarimenti dal. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Senago, Villa Borromeo: perchè è ancora chiusa? Leggi anche: Il giallo della statua di Pantani: “È ancora chiusa in magazzino, tornerà in mostra dal 2026” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Finalmente la rotatoria per via Zara - È quella che realizzerà il Comune di Sondrio nei prossimi mesi e che permetterà di ridurre notevolmente la ... ilgiorno.it CONSEGNA! Super Consegna quella a Comunità Montana di Sondrio! Sono stati consegnati 6 Piaggio Porter NPe Per consentire ai comuni di lavorare in modo più sostenibile, anche perché il veicolo è equipaggiato di un motore elettrico con un’autonomia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.