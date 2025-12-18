Solidarietà e doni per i piccoli pazienti del Bufalini arriveranno anche 200 Babbi Natale a due ruote

Il Natale in corsia porta sorrisi e speranza ai piccoli pazienti dell’ospedale Bufalini di Cesena. Quest’anno, la solidarietà si manifesta anche con l’arrivo di 200 Babbi Natale a due ruote, pronti a regalare momenti di gioia e conforto. Un gesto di affetto che rende il Natale ancora più speciale per chi affronta sfide quotidiane, dimostrando quanto la generosità possa illuminare anche le giornate più difficili.

Il Natale è arrivato in corsia portando visite speciali e doni per i piccoli pazienti dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sono tante le iniziative di solidarietà pensate per regalare un sorriso e momenti di gioia ai bambini e alle famiglie che devono trascorre le festività in ospedale.Anche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

