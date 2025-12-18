Sole spaventate e incatenate | cosa significa per le detenute partorire in carcere

L'infanzia e la maternità in carcere sono temi che evidenziano le profonde ingiustizie e le sfide di una realtà spesso nascosta. Un’indagine del Guardian svela storie di donne detenute costrette a vivere e partorire in condizioni dure e prive di diritti fondamentali, rivelando una problematica globale che richiede attenzione e riflessione.

© Vanityfair.it - Sole, spaventate e incatenate: cosa significa per le detenute partorire in carcere Lo racconta un'inchiesta del Guardian, che raccoglie dati e testimonianze da diversi Paesi, mettendo in luce una violazione dei diritti umani che colpisce una popolazione spesso invisibile.

