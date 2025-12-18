Soldi della droga usati per acquistare immobili in Bulgaria | maxi confisca e vendita all' asta

Una vasta operazione internazionale ha portato alla confisca e alla vendita all'asta di immobili in Bulgaria e Ancona, sequestrando proventi illeciti derivanti dalla droga. La Procura di Perugia ha coordinato le indagini, evidenziando come i soldi provenienti dal traffico illecito siano stati investiti in proprietà immobiliari, svelando un sofisticato sistema di riciclaggio attraverso confische di valore superiore ai 256 milioni di euro.

