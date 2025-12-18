Un episodio che desta preoccupazione: tre guardie di confine russe hanno illegalmente attraversato il confine con l’Estonia, entrando temporaneamente in territorio NATO. L'incidente aumenta la tensione nella regione, sollevando interrogativi sulla stabilità e sulla volontà delle parti coinvolte di mantenere la calma. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni significative nel contesto geopolitico già delicato dell’area.

(Adnkronos) – Tre guardie di confine russe hanno attraversato per alcuni minuti il confine con l’Estonia, entrando senza autorizzazione in territorio Nato. È accaduto nella mattina del 17 dicembre lungo il fiume Narva, nel tratto orientale del Paese baltico, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Tallinn e dall’emittente pubblica Err. L’episodio, avvenuto in prossimità della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Perché gli Usa ritirano le truppe sul fianco Est della Nato, i droni al posto dei soldati (ma potrebbero non bastare)

Leggi anche: Il conflitto in Europa. Trump taglia i soldati. Fianco est in allarme

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Risorse idriche, aggiornato il Piano di tutela delle acque della Regione; Messina, seconda edizione di “Natale a Larderia – Mostra di Presepi”; Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna; Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Soldati russi sconfinano in Estonia: tensione altissima sul fianco Est - L’incursione sul fiume Narva riaccende la sfida di Mosca all'Europa. msn.com