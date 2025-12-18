Soldati russi sconfinano in Estonia | tensione altissima sul fianco Est
Un episodio che desta preoccupazione: tre guardie di confine russe hanno illegalmente attraversato il confine con l’Estonia, entrando temporaneamente in territorio NATO. L'incidente aumenta la tensione nella regione, sollevando interrogativi sulla stabilità e sulla volontà delle parti coinvolte di mantenere la calma. Un gesto che potrebbe avere ripercussioni significative nel contesto geopolitico già delicato dell’area.
(Adnkronos) – Tre guardie di confine russe hanno attraversato per alcuni minuti il confine con l’Estonia, entrando senza autorizzazione in territorio Nato. È accaduto nella mattina del 17 dicembre lungo il fiume Narva, nel tratto orientale del Paese baltico, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Tallinn e dall’emittente pubblica Err. L’episodio, avvenuto in prossimità della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
