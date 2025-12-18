Soldati russi sconfinano in Estonia | tensione altissima sul confine Nato

L’incursione delle truppe russe in Estonia ha acceso un allarme internazionale, segnando uno dei momenti di massima tensione lungo il confine orientale della NATO. Questo sconfinamento evidenzia la crescente instabilità nella regione e mette in discussione la stabilità dell’intera alleanza. La situazione rimane delicata, con le nazioni alleate che osservano con attenzione e preparano risposte adeguate a fronte di questa escalation.

Il recente sconfinamento di truppe russe in territorio estone rappresenta uno dei momenti di massima tensione registrati lungo il confine orientale dell’Alleanza Atlantica dall’inizio del conflitto in Ucraina. L’incidente, avvenuto nella mattinata del 17 dicembre 2025 lungo il corso del fiume Narva, ha visto tre militari russi penetrare illegalmente nel territorio di un Paese membro della Nato. Sebbene l’incursione sia durata circa venti minuti, il valore simbolico e strategico di questo gesto supera di gran lunga la sua durata temporale. La dinamica dell’evento si inserisce in un quadro di instabilità crescente che vede le Repubbliche Baltiche costantemente impegnate a monitorare le attività di Mosca, la quale sembra voler testare con regolarità la prontezza e la coesione delle difese occidentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

