Soldati russi sconfinano in Estonia | tensione altissima sul confine Nato
L’incursione delle truppe russe in Estonia ha acceso un allarme internazionale, segnando uno dei momenti di massima tensione lungo il confine orientale della NATO. Questo sconfinamento evidenzia la crescente instabilità nella regione e mette in discussione la stabilità dell’intera alleanza. La situazione rimane delicata, con le nazioni alleate che osservano con attenzione e preparano risposte adeguate a fronte di questa escalation.
Il recente sconfinamento di truppe russe in territorio estone rappresenta uno dei momenti di massima tensione registrati lungo il confine orientale dell’Alleanza Atlantica dall’inizio del conflitto in Ucraina. L’incidente, avvenuto nella mattinata del 17 dicembre 2025 lungo il corso del fiume Narva, ha visto tre militari russi penetrare illegalmente nel territorio di un Paese membro della Nato. Sebbene l’incursione sia durata circa venti minuti, il valore simbolico e strategico di questo gesto supera di gran lunga la sua durata temporale. La dinamica dell’evento si inserisce in un quadro di instabilità crescente che vede le Repubbliche Baltiche costantemente impegnate a monitorare le attività di Mosca, la quale sembra voler testare con regolarità la prontezza e la coesione delle difese occidentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Soldati russi sconfinano in Estonia: tensione altissima sul fianco Est
Leggi anche: Allerta in Estonia: tre soldati russi superano il confine
Giornata spazio, Parmitano: celebriamo i nostri pionieri; Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni; Festa di Atreju, sul palco Arianna Meloni e Raoul Bova; Guerra in Ucraina, le notizie del 18 dicembre 2025 | Consiglio Ue sugli asset di Mosca.
Estonia, 3 soldati russi sconfinano nel territorio della Nato per 20 minuti - Come riferisce la Bild, citando il ministero degli Esteri estone, tre guardie di frontiera russe in divisa sarebbero rimaste per circa 20 minuti nel territorio dell'Estonia e poi sarebbero tornate ind ... tg24.sky.it
Soldati russi sconfinano in Estonia: tensione altissima sul fianco Est - L’incursione sul fiume Narva riaccende la sfida di Mosca all'Europa. msn.com
Soldati russi sconfinano in Estonia: alta tensione sul fianco Est - (Adnkronos) – Tre guardie di confine russe hanno attraversato per alcuni minuti il confine con l’Estonia, entrando senza autorizzazione in territorio Nato. pianetagenoa1893.net
Ue, no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi: la linea di Meloni in vista del Consiglio Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Importante conferenza al Senato, organizzata su iniziativa del sen. Filippo Sensi e @FIDU_ETS. Drammatiche testimonianze di donne e uomini ucraini vittime di torture e violenze sessuali da parte dei soldati russi Non sono casi isolati, ma pratiche si x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.