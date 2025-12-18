soglianosonica estate rock con skunk anansie

Soglianosonica si conferma come una delle più affascinanti vetrine del rock estivo, attirando appassionati da ogni parte. Tra le performance indimenticabili, spiccano artisti di fama mondiale come Skunk Anansie, Lou Reed, Patti Smith, Xavier Rudd e Fantastic Negrito. Un festival che unisce musica di qualità e atmosfere uniche, regalando emozioni autentiche e momenti memorabili sotto il cielo stellato.

Su quel palco hanno suonato alcuni tra i più grandi nomi del rock mondiale, da Lou Reed a Patti Smith, passando in tempi più recenti ad artisti internazionali del calibro di Xavier Rudd e Fantastic Negrito. Un palco che, estate dopo estate, ha trasformato Piazza Matteotti in un punto di riferimento per la musica dal vivo, facendo di Sogliano al Rubicone una piccola ma solida roccaforte dei festival estivi. È da qui che riparte Soglianosonica 2026, con un primo annuncio che alza immediatamente l’asticella della nuova stagione: Skunk Anansie. Il 22 luglio 2026 la band guidata dalla magnetica Skin (nella foto) aprirà il cartellone della quinta edizione del festival firmato dall’associazione culturale RetroPop Live, attiva da oltre 15 anni sul territorio cesenate e romagnolo con rassegne di rilievo come Acieloaperto e una proposta artistica fortemente orientata al rock alternativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

