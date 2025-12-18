Sofia Goggia svetta in prova in Val d’Isere | Non ho forzato minimamente studiata la situazione

Sofia Goggia si distingue nella prima prova cronometrata di Val d’Isere, dimostrando grande controllo e strategia. Con un approccio studiato e senza forzare, la campionessa italiana ha ottenuto il miglior tempo, confermando il suo valore nella discesa libera. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si preannuncia ricco di emozioni e sfide.

Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Val d'Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è distinta sulla pista Oreiller-Killy, tagliando il traguardo in 1:41.77 dopo aver fatto la differenza soprattutto nel tratto centrale. L'azzurra ha preceduto il terzetto statunitense composto da Breezy Johnson (a 0.66), Jacqueline Wiles (a 0.71) e Lindsey Vonn (a 0.82). Dopo il trittico di St. Moritz (quarto e terzo posto in discesa libera, terza piazza in superG), la nostra portacolori punta al bersaglio grosso in terra francese, dove si disputeranno una discesa nella giornata di sabato e un superG in chiusura di settimana, precedute dalla seconda prova prevista venerdì 19 dicembre.

Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d’Isere. Vonn e le americane in agguato - Nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d'Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Val d'Isere, dominio Goggia nella prima prova di discesa femminile - L'azzurra è la più veloce di giornata davanti a tre americane: "Bene, ma ci sono punti della pista in cui si può fare anche di meglio". corrieredellosport.it

