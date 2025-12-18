Social Day 2025 – …365 di noi… l’evento dell’Azienda Speciale Consortile Comunità Sensibile

Il Social Day 2025 – “…365 di noi…” si è tenuto il 16 dicembre presso il Centro di Quartiere di Sant’Egidio del Monte Albino, un momento di grande coinvolgimento promosso dall’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”. Un’occasione per rafforzare i legami comunitari, condividere valori e progetti, e celebrare l’importanza del senso di appartenenza. Un evento che testimonia l’impegno concreto verso una comunità più unita e sensibile alle sfide sociali.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto il 16 dicembre 2025, presso il Centro di Quartiere di Sant’Egidio del Monte Albino, il Social Day 2025 – “.365 di noi.”, promosso dall’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”. Una giornata intensa e partecipata che ha rappresentato un momento di forte coesione territoriale, capace di dare voce alle buone pratiche quotidiane che sostengono le comunità locali. L’iniziativa ha acceso i riflettori sul ruolo strategico del Terzo Settore, riconosciuto come ponte essenziale tra bisogni e risposte, tra fragilità e opportunità. Il Social Day è stato un’occasione di confronto autentico, ascolto e condivisione, in cui operatori sociali, amministratori pubblici, volontari, famiglie e cittadini si sono incontrati per riconoscere il valore del cammino comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

