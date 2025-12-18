Snowboard Sabine Payer trionfa anche nel PGS di Carezza Indietro le italiane
Sabine Payer si conferma protagonista nel PGS di Carezza, conquistando la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione, disputata sulla pista “Pra di Tori”, ha visto l’Italia lasciare spazio ad altre nazioni, ma la giovane atleta trentina ha brillato in finale, aggiudicandosi il primo posto e rafforzando la sua posizione in classifica.
Si è da poco conclusa, sulle nevi di Carezza, la terza tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla pista di “Pra di Tori”, dopo le qualificazioni, è andata in scena la fase finale femminile, conclusa con l’affermazione di Sabine Payer. L’austriaca, dopo la vittoria ottenuta a Cortina, trionfa anche nella seconda tappa italiana, portando a dodici il computo dei successi in carriera. Payer è riuscita, su una pista di difficile interpretazione, ad anticipare nella Big Final la polacca Alexandra Krol-Walas (+0.36), che si deve accontentare della piazza d’onore. Dietro, invece, è stata la giovane nipponica Tsubaki Miki a salire sul gradino più basso del podio, vincendo la Small Final contro la ceca Zuzana Maderova (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio
Leggi anche: Snowboard, PGS Carezza 2025: programma, orari, tv, streaming
Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio; Snowboard: Aaron March e Sabine Payer conquistano Cortina d’Ampezzo; Snowboard, trionfo azzurro in Faloria: March vince l’oro, Bormolini è terzo; Snowboard, Mirko Felicetti vince il gigante parallelo a Mylin.
Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio - Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it
Questa volta tocca a Felicetti: il fassano trionfa nel secondo PGS di Mylin, anche Bormolini sul podio - Snowboard parallelo: l'appuntamento bis dell'opening di Coppa del Mondo in Cina vede Mirko Felicetti tornare al successo dopo quasi 6 anni, il livignasco leader della ... neveitalia.it
Ancora festa Italia in Coppa del Mondo di snowboard: Felicetti trionfa nel gigante parallelo. Bormolini 3° - Mirko Felicetti trionfa nel secondo gigante parallelo della tappa di Coppa del Mondo cinese, per tornare sul gradino più alto del podio dopo l ... eurosport.it
www freeridersport.it Noi siamo Carichi e pronti per la nuova Winter Season Sul nostro sito e nel nostro shop tantissime offerte su tutta l'attrezzatura snowboard #snowboard #shop #puglia #winter - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.