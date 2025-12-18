Sabine Payer si conferma protagonista nel PGS di Carezza, conquistando la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione, disputata sulla pista “Pra di Tori”, ha visto l’Italia lasciare spazio ad altre nazioni, ma la giovane atleta trentina ha brillato in finale, aggiudicandosi il primo posto e rafforzando la sua posizione in classifica.

© Oasport.it - Snowboard, Sabine Payer trionfa anche nel PGS di Carezza. Indietro le italiane

Si è da poco conclusa, sulle nevi di Carezza, la terza tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla pista di “Pra di Tori”, dopo le qualificazioni, è andata in scena la fase finale femminile, conclusa con l’affermazione di Sabine Payer. L’austriaca, dopo la vittoria ottenuta a Cortina, trionfa anche nella seconda tappa italiana, portando a dodici il computo dei successi in carriera. Payer è riuscita, su una pista di difficile interpretazione, ad anticipare nella Big Final la polacca Alexandra Krol-Walas (+0.36), che si deve accontentare della piazza d’onore. Dietro, invece, è stata la giovane nipponica Tsubaki Miki a salire sul gradino più basso del podio, vincendo la Small Final contro la ceca Zuzana Maderova (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

