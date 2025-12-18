Snowboard alpino dieci azzurri superano le qualificazioni nello slalom gigante parallelo di Carezza

A Carezza si sono svolte le qualificazioni dello slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, con dieci azzurri che hanno conquistato l'accesso agli ottavi. Su quindici atleti italiani in gara, sette uomini e tre donne si sono qualificati, dimostrando il talento e la determinazione del team azzurro in vista delle sfide che verranno.

© Oasport.it - Snowboard alpino, dieci azzurri superano le qualificazioni nello slalom gigante parallelo di Carezza A Carezza si sono disputate le qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino: su quindici azzurri al via in dieci passano agli ottavi, tra i quali sette uomini e tre donne. Alle 12.45 il via alla fase finale. Nelle qualificazioni maschili cinquina azzurra davanti a tutti: il miglior crono è di Maurizio Bormolini, primo in 1’14?96, davanti a Roland Fischnaller, secondo a 1?09, Gabriel Messner, terzo a 1?23, Daniele Bagozza, quarto a 1?23, ed Aaron March, quinto a 1?42. Passano agli ottavi anche Edwin Coratti, ottavo a 1?76, e Mirko Felicetti, 11° a 2?07. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard. Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio…; Coppa del mondo di snowboard 2025/2026 a Copper, Carezza e Davos: il programma e dove vedere in diretta; La Cdm parte da Cervinia: ben otto azzurri superano il turno nella prima sfida stagionale; Mirko Felicetti: “Al cancelletto non ci sono amici: se ci si fa condizionare da un compagno di squadra, è finita”. Snowboard alpino, dieci azzurri superano le qualificazioni nello slalom gigante parallelo di Carezza - A Carezza si sono disputate le qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Carezza, gara valida per ... oasport.it

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura - Olimpiadi, l'appuntamento settimanale con l'analisi dei risultati degli italiani negli sport invernali | Tre successi: Wierer nel biathlon, poi Bormolini e Felicetti. ilfattoquotidiano.it

#BaradellobyNight: gli appuntamenti della settimana Venerdì 19 dicembre, dalle 17.15 alle 21.30: Pista riservata a skialp e ciaspole Sabato 20 dicembre, dalle 19.30 alle 23.00: Superpanoramica dedicata a sci alpino e snowboard Per tutte le altre info - facebook.com facebook

Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.