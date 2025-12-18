Smart grid AI e reti resilienti | il ruolo di Enel

Nel cuore della transizione energetica, tecnologia e innovazione assumono un ruolo chiave. Enel si distingue per l’implementazione di smart grid, intelligenza artificiale e reti resilienti, strumenti fondamentali per un sistema energetico più efficiente, sicuro e sostenibile. Questi strumenti non solo migliorano la gestione della rete, ma contribuiscono a creare un futuro energetico più intelligente e integrato.

Quando parliamo di transizione energetica l'attenzione si concentra spesso sugli impianti rinnovabili, sulle batterie e sulle ultime tecnologie di generazione. Ma il cambiamento in corso poggia su un elemento meno vistoso, eppure decisivo: la rete elettrica. È la rete che rende infatti possibile l'incontro tra nuova produzione e nuovi usi dell'energia, ed è sempre la rete che oggi sta affrontando una trasformazione profonda, tanto strutturale quanto tecnologica. Il sistema elettrico sta abbandonando il modello centralizzato del passato, basato su pochi grandi impianti e flussi prevedibili, per evolvere verso una configurazione diffusa e dinamica.

