Sky Italia Campus Milano | La Casa del Futuro ??
Sky Italia Campus Milano rappresenta il cuore pulsante dell'innovazione e del futuro digitale dell'azienda. Situato nel cuore della città, questo nuovo quartiere generale incarna l'evoluzione strategica e l'impegno di Sky verso tecnologie all'avanguardia, sostenibilità e creatività. Un ambiente all'avanguardia dove idee e talenti si incontrano per plasmare le esperienze di domani.
Sky Italia ha inaugurato il nuovo Sky Campus a Milano, il quartier generale rinnovato che segna l'evoluzione strategica della società. Non una semplice sede ma una casa percepita dai dipendenti come luogo di innovazione, collaborazione e visione condivisa. La giornata di inaugurazione ha riempito gli spazi di sorrisi, musica ed entusiasmo celebrando un anno ricco di soddisfazioni con un brindisi aziendale che ha coinvolto l'intero organico? #SkyCampus #SkyMilano #SkyItalia #SkyDelFuturo #InnovazioneSky #CampusAziendale #MilanoSky #NuovaSedeSky #TeamSky #CollaborazioneSky #VisioneStrategica #SkyInaugura #QuartierGenerale #Broadcasting #MediaItalia Frutto della passione dei team People, Facility, Security & Resilience oltre che della collaborazione di Tecnologia, Finance, Procurement, Comunicazione ed Editorial. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: MasterChef Italia 2025 dall'11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina
Leggi anche: Un open day al Campus per orientare gli studenti del futuro
Arena Milano verso l’inaugurazione. Posti comodi, sky box e bar: esperienza a 5 stelle; Reti globali e molte ombre: chi è Theodore Kyriakou, il magnate dell’Egeo che punta i giornali di John Elkann. E ora guarda Sky e La7; Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano: innovazione, collaborazione e visione strategica; Dalla Serie A alla Champions: su Sky oltre 350 eventi sportivi nel prossimo mese.
Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano: innovazione, collaborazione e visione strategica - La sede rinnovata diventa cuore operativo di Sky Italiatra celebrazione aziendale e preparazione a u... digital-news.it
La vincitrice di #XF2025 passa nello Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano - facebook.com facebook
L’Italia rafforza la partnership green con gli Stati Uniti #ITAdalMondo #ITANewYork #ICENewYork Nel primo semestre 2025 l’export italiano nei settori della sostenibilità verso gli USA ha raggiunto 4,128 mld € (+0,55%). USA: 2° mercato; Italia 10° fo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.