Sky Italia Campus Milano | La Casa del Futuro ??

Sky Italia Campus Milano rappresenta il cuore pulsante dell'innovazione e del futuro digitale dell'azienda. Situato nel cuore della città, questo nuovo quartiere generale incarna l'evoluzione strategica e l'impegno di Sky verso tecnologie all'avanguardia, sostenibilità e creatività. Un ambiente all'avanguardia dove idee e talenti si incontrano per plasmare le esperienze di domani.

Sky Italia ha inaugurato il nuovo Sky Campus a Milano, il quartier generale rinnovato che segna l'evoluzione strategica della società. Non una semplice sede ma una casa percepita dai dipendenti come luogo di innovazione, collaborazione e visione condivisa. La giornata di inaugurazione ha riempito gli spazi di sorrisi, musica ed entusiasmo celebrando un anno ricco di soddisfazioni con un brindisi aziendale che ha coinvolto l'intero organico? #SkyCampus #SkyMilano #SkyItalia #SkyDelFuturo #InnovazioneSky #CampusAziendale #MilanoSky #NuovaSedeSky #TeamSky #CollaborazioneSky #VisioneStrategica #SkyInaugura #QuartierGenerale #Broadcasting #MediaItalia Frutto della passione dei team People, Facility, Security & Resilience oltre che della collaborazione di Tecnologia, Finance, Procurement, Comunicazione ed Editorial. 🔗 Leggi su Digital-news.it

