La Coppa del Mondo di skicross fa tappa in Italia, portando l’adrenalina delle competizioni internazionali a San Candido. Dal 19 al 21 dicembre, gli appassionati potranno assistere alle emozionanti sfide di questa disciplina dello sci freestyle, che si sta affermando come protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino lo spirito della competizione e il fascino delle montagne italiane.

© Oasport.it - Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido

La Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si appresta a sbarcare in Italia: dal 19 al 21 dicembre, infatti, il massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista a San CandidoInnichen. Sulle nevi della Val Pulsteria si disputeranno un paio di gara nel fine settimane, precedute dalla doppia qualificazione in programma venerdì: dopo le due prove andate in scena a Val Thorens e dopo l’evento di Arosa, ci sarà spazio per il quarto e il quinto appuntamento stagionale. Simone Deromedis si presenterà ai blocchi di partenza da leader della classifica generale, dopo essere stato magistrale sull’esigente tracciato in Francia (vittoria in gara-1 e secondo posto nella replica) ed essersi difeso su una pista breve, angusta e con poche possibilità di sorpasso come quella in Svizzera (quinta piazza). 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Skicross, Simone Deromedis si difende ad Arosa e resta in testa alla Coppa del Mondo! Howden vince

Leggi anche: Skicross, i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: Deromedis e Galli guidano la truppa azzurra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido - La Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si appresta a ... oasport.it