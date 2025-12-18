skeleton kim meylemans beffa tabitha stoecker a sigulda e sale in vetta alla generale

A Sigulda, Kim Meylemans conquista la quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026, superando Tabitha Stoecker. Con una performance impeccabile, la campionessa belga si proietta in vetta alla classifica generale, dimostrando grande determinazione e talento. Un risultato che apre nuove sfide e accende l’interesse per le prossime tappe della competizione.

Kim Meylemans si è aggiudicata la tappa di Sigulda, valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito ad una gara veramente emozionante, con il successo che sembrava nelle mani di Tabitha Stoecker ma che, proprio negli ultimi metri, ha commesso un errore pesante e ha lasciato il via libera alla rivale belga. A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Kim Meylemans con 625 punti contro i 617 di Janine Flock. Terza Tabitha Stoecker con 604 punti, quindi quarta Jacqueline Pfeifer con 577, mentre è quinta Hannah Neise a 538. 🔗 Leggi su Oasport.it

