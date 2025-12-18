Situazione Telco Presidio davanti alla Regione

Un gruppo di ex dipendenti di Telco Servizi Digitali ha organizzato un presidio simbolico davanti alla sede della Regione Toscana, in concomitanza con la seduta del consiglio regionale. L’azione nasce dall’esigenza di attirare l’attenzione sulle problematiche legate alla perdita di posti di lavoro e alla situazione aziendale, chiedendo ascolto e interventi concreti da parte delle istituzioni per tutelare i lavoratori coinvolti.

Un gruppo di ex dipendenti di Telco Servizi Digitali (Tsd) ha messo in atto un presidio simbolico davanti alla sede della Regione Toscana in concomitanza con la seduta del consiglio regionale. L'azione mira a riportare con forza all'attenzione del Governo centrale una crisi aziendale che, secondo i lavoratori, è stata ignorata per troppo tempo a Roma. La vicenda, drammatica, è stata illustrata dai segretari Samuele Falossi (Slc Toscana) e Valter Scopetoni (Slc Grosseto). L'escalation della crisi è iniziata a luglio 2024, quando Tsd ha interrotto gli investimenti sul territorio, culminando con la sospensione del pagamento degli stipendi a circa 450 lavoratori toscani a partire da dicembre 2024.

Telco soluzioni digitali, presidio dei lavoratori e appello al governo - La denuncia del sindacato: "Da luglio 2024 ha smesso di investire, da dicembre non paga gli stipendi di 450 lavoratori" ... msn.com

