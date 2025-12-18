Sinner incontri speciali a Doha | l’abbraccio con Pato e Del Piero

Jannik Sinner si prepara alla nuova stagione in un clima esotico tra Dubai e Doha, incontrando figure di rilievo come Pato e Del Piero. Tra allenamenti e momenti di relax, il talento azzurro si sta consolidando come protagonista del tennis internazionale, vivendo esperienze uniche in un contesto ricco di eventi e incontri speciali.

Incontri speciali per Jannik Sinner. Il tennista azzurro sta continuando la sua preparazione alla nuova stagione al caldo degli Emirati Arabi Uniti, tra Dubai e Doha, dove ieri è andata in scena la finale di coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo. A trionfare sono stati i francesi, che si sono imposti ai . Ali c'era anche Sinner, che prima del match ha potuto incontrare alcuni dei tanti ambassador invitati dalla Fifa.

