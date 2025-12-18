sinner errani e paolini campioni iridati per la itf alcaraz saluta ferrero dopo 7 anni e 6 slam

Jannik Sinner, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano ai Campionati del Mondo ITF 2025, portando l’Italia sul podio internazionale. L’evento celebra i successi dei nostri campioni nelle categorie singolare, doppio, carrozzina e junior, confermando il talento e la competitività del tennis tricolore. Un’annata memorabile che rafforza la presenza italiana nel panorama mondiale, con protagonisti pronti a scrivere nuove pagine di storia sportiva.

Jannik Sinner e la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini sono i Campioni del Mondo Itf 2025 insieme ad altri otto giocatori confermati come Campioni del Mondo nelle categorie doppio, carrozzina e junior. Lo ha comunicato l’ International tennis federation sul suo sito. Per quanto riguarda il singolare femminile è invece Aryna Sabalenka a conquistare il trofeo iridato. Sia la tennista bielorussa che Sinner ricevono il prestigioso premio per la seconda volta. Sabalenka ha aggiunto al suo titolo di Campionessa del Mondo del 2023, mentre l’altoatesino è diventato il primo campione del mondo di singolare maschile per due anni consecutivi dai tempi di Novak Djokovic, che ha ricevuto questo riconoscimento per cinque anni consecutivi dal 2011 al 2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

