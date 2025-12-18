Sinfonie del micelio e algoritmi sensibili | benvenuti nell’era delle altre intelligenze

Benvenuti nell’epoca delle altre intelligenze, dove la natura e la tecnologia si intrecciano in un affascinante dialogo. Alla mostra “Other Intelligences”, si svelano sorprendenti analogie tra il mondo dei funghi e le reti neurali, rivelando una sapienza condivisa. Prima di immergerci in questo viaggio, rivolgeremo lo sguardo al cuore di questa scoperta: il MEET Digital Culture Center, teatro di un’epifania tra bios e bit.

Life&People.it Quale vertigine coglie l’osservatore quando scopre che il battito elettrico di un fungo e l’architettura di una rete neurale condividono la medesima, silenziosa sapienza? Prima di addentrarci nei labirinti della mostra “Other Intelligences”, è necessario volgere lo sguardo verso il luogo che ne permette l’epifania: il MEET Digital Culture Center. Fondato a Milano nel 2020 da Maria Grazia Mattei con il sostegno di Fondazione Cariplo, il MEET non è una semplice galleria, ma il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale in Italia. È un organismo architettonico e intellettuale dove la tecnologia smette di essere strumento per farsi linguaggio, un laboratorio permanente che, attraverso i suoi 1500 metri quadrati e la spettacolare Sala Immersiva, ridefinisce i confini della percezione contemporanea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

