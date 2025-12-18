Simon Biles e il cucciolo di Dobermann appena comprato mostrato con le orecchie tagliate sui social

Recentemente, sui social sono emerse immagini di Simon Biles e del marito Jonathan Owens con un cucciolo di Dobermann, mostrato con le orecchie tagliate. La campionessa olimpica e il suo partner hanno adottato un cucciolo sottoposto a conchectomia, una pratica ancora diffusa per motivi estetici. Un tema che riaccende il dibattito sull’etica di questa mutilazione.

La campionessa olimpica statunitense e il marito Jonathan Owens hanno comprato un cucciolo di Dobermann a cui è stata praticata la conchectomia, la mutilazione della parte superiore delle orecchie che viene ancora fatta per soli motivi estetici. In Italia e altri paesi è vietata ma negli Usa ancora molte persone non badano al benessere degli animali e li comprano così per moda e status symbol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

