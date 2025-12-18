Silenzi e quella notte da favola | Napoli-Milan? Tifo azzurro

Una notte da favola, un ricordo indelebile: la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si rivela un momento magico per i tifosi azzurri, riportando alla memoria emozioni intense e trionfi memorabili. Un evento che ha scritto un capitolo speciale nella storia del calcio napoletano, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati.

NAPOLI – La Supercoppa Italiana riporta alla memoria una delle notti più iconiche della storia azzurra. Era il 1° settembre 1990 quando Andrea Silenzi debuttò con il Napoli firmando una doppietta e un assist nel clamoroso 5-1 inflitto alla Juventus. Un'esordio da sogno che, a distanza di oltre trent'anni, resta inciso nella memoria collettiva. A rievocarlo è lo stesso Silenzi, intervistato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, alla vigilia della nuova edizione del trofeo. «Rivedo la folla straripante del San Paolo, la febbre che si avvertiva per strada, uno stadio pieno», racconta Silenzi alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo quella serata diventata simbolo.

