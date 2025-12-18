Sigismondo d' Oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco atteso l' intervento della scrittrice Lia Celi
Si avvicina il Sigismondo d’Oro 2025, l’atteso evento di fine anno che celebra il valore della solidarietà e dell’impegno civico. Quest’anno, i riconoscimenti saranno consegnati a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini, due realtà che incarnano i principi di altruismo e solidarietà. La cerimonia vedrà anche l’intervento speciale della scrittrice Lia Celi, rendendo l’evento ancora più significativo e ispirante.
