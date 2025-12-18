Sicurezza urbana al centro del dibattito con Picone, che presenta proposte concrete per contrastare furti e droga. Un’occasione per fare il punto sulle iniziative di controllo e prevenzione messe in atto sul territorio, sottolineando l’importanza di azioni efficaci per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

© Anteprima24.it - Sicurezza urbana, Picone: “Risposte concrete contro furti e droga”

Tempo di lettura: 3 minuti Non solo un momento istituzionale, ma un’occasione per fare il punto sulle attività di controllo e prevenzione sul territorio. È quanto emerso dalla conferenza stampa del Questore di Avellino, Pasquale Picone, che ha ribadito la piena operatività delle forze dell’ordine e il forte legame di fiducia con la città. “Il messaggio principale è un ringraziamento ai cittadini avellinesi per la fiducia che ripongono nelle forze dell’ordine e nella Polizia di Stato, ha spiegato Picone, chiarendo il senso dell’incontro “La nostra è un’attività costante, svolta insieme a tutte le altre forze di polizia sotto il coordinamento del Prefetto, che è il responsabile provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Sicurezza, Imperato (FdI) attacca la Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete”

Leggi anche: Sicurezza, Fratelli d'Italia e Lega all'attacco della Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Sicurezza, l’amministrazione non sta dando risposte adeguate" - "Una città che da mesi lancia un allarme evidente, a cui l’amministrazione comunale non sta dando risposte adeguate". lanazione.it

Sicurezza, i comitati dei cittadini: "Volevamo risposte dalle istituzioni ma purtroppo non le abbiamo avute" - Nei giorni scorsi, al termine di un corteo per le vie del centro, hanno bussato alle porte dell’Amministrazione e della prefettura con una lunga lista di proposte ma, soprattutto, richieste per ... ilrestodelcarlino.it

Questa mattina il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Enzo Tenti ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sul tema della sicurezza urbana, affiancato dal Comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi e dal Vicecomandante Giuliano Rota. "Ne - facebook.com facebook

Esiste un protocollo per la sicurezza urbana, ma nessuno lo usa x.com