Sicurezza sul lavoro e violazioni amministrative | controlli e sanzioni dei carabinieri tra città e lago

Nelle giornate del 16 e 17 dicembre, i carabinieri di Verona e Peschiera del Garda hanno condotto un'intensa attività di controllo sul territorio, focalizzandosi sulla sicurezza sul lavoro e sulle violazioni amministrative. In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno rafforzato la prevenzione e il rispetto delle normative, garantendo un intervento capillare tra città e zona lacustre.

I carabinieri delle compagnie di Verona e Peschiera del Garda, nelle giornate del 16 e 17 dicembre, hanno svolto un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità.Sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

